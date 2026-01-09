Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlü kişilere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamındaki gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Yapılan soruşturma çerçevesinde, oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy’un da aralarında bulunduğu 27 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testleri için saç ve kan örnekleri alınan ünlüler, emniyete geri götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Üç kişi ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise serbest bırakıldı.

ALEYNA TİLKİ’NİN TEST SONUCU POZİTİF

Dün gerçekleşen bir diğer gelişmede, gözaltına alınan Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı. Ünlü şarkıcının testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: KAMUOYUNA DOĞRU BİLGİ

Aleyna Tilki’nin uyuşturucu soruşturması kapsamındaki test sonucunun pozitif çıkması sonrası, ünlü şarkıcının avukatı bir açıklama yaptı. Avukat Adem Uğur Kızıldere, “Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur.” ifadelerini kullandı.

“PASİF MARUZİYET KANATİNDAYIZ”

Avukat Kızıldere, müvekkilinin kan örneğinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını belirtirken, “Saç örneğinde tespit edilen madde, kimyasal bir madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilim yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunduğu için, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz.” dedi.

“MASUMİYET KARİNESİNE HASSASİYET GÖSTERİLSİN”

Son olarak, Kızıldere, yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haberlerde masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica etti.