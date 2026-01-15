Ali Erbaş İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ne Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Yeni Göreve Başladı

18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Erbaş, kariyerine İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde akademik alanla devam ediyor. Diyanet Vakfı’nın kurucu olduğu bu üniversitede resmi internet sitesinin ‘Akademik Kadro’ bölümünde Erbaş’ın ismi yer aldı. Ayrıca, üniversitenin web sayfasında Erbaş’a ait profilin en kısa zamanda güncellenmesi planlandığı bilgisi verildi.

Ali Erbaş’ın Eğitim ve Kariyer Geçmişi

1961 yılında Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde dünyaya gelen Erbaş, ilkokul öğrenimini Yeşilyurt Köyü İlkokulunda tamamladı. 1980 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi’nden ve 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde 1982-1993 yılları arasında din görevlisi olarak görev aldı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Kur’an’daki Tekrarlar” teziyle yüksek lisansını, 1993 yılında ise “İlâhî Dinlerde Melek İnancı” teziyle doktorasını tamamladı.

Akademik Çalışmaları ve Yurt Dışı Deneyimleri

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna katıldı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent unvanı ile atandı. 1994 yılında Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde dinler tarihi ile ilgili araştırmalar yaptı. Daha sonra, 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanında araştırmalara devam etti. 1998 yılında yurda döndükten sonra Kasım ayında doçent, Ocak 2004’te profesör unvanını aldı.

İdari Görevleri ve Son Dönem

1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 1997-2002 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2011 yıllarında aynı fakültede dekanlık yaptı. 2011 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Prof. Dr. Ali Erbaş, 08 Haziran 2017’de Yalova Üniversitesi rektörlüğüne, 17 Eylül 2017’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı ve 18 Eylül 2025’e kadar bu görevi sürdürdü. Görevde olduğu süre boyunca on iki kitap ve sayısız makaleye imza atan Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir. Ali Erbaş, evli ve dört çocuk babasıdır.