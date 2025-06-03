Alman Otomotiv Sektörü Zor Durumda

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DURUM HENÜZ İYİLEŞMİYOR

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin “duyarlılığı”, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife politikasının etkisiyle mayıs ayında tekrar kötüleşti. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisanda eksi 30,7 puan olarak belirlenen Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, mayıs ayında 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puana geriledi. Sektörün mevcut durum endeksi ise mayıs ayında 0,8 puan artışla eksi 35,3 puan olarak kayıtlara geçti. Gelecek aylara dair iş beklentisi de eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana düştü. Ankette yer alan ifadelere göre, “ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor.”

GELECEK BEKLENTİLERİ KÖTÜMLEŞİYOR

Açıklamada, şirketlerin nisan ayına göre mevcut iş durumlarını düşük seviyede olsa da mayısta biraz daha olumlu değerlendirdikleri belirtildi. Ancak şirketlerin gelecek aylara yönelik daha kötümser olduğuna dikkat çekildi. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, “ABD tarifeleriyle ilgili karışıklık, Almanya’daki otomotiv endüstrisi için sorunlara yol açıyor.” şeklinde değerlendirme yaptı.

ABD’DEN YENİ TARİFE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin sürdüğünü ancak bir sonuç alınamadığını belirtti ve 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda, ABD 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan uygulanacak olan yüzde 50 tarifenin 9 Temmuz 2025’e ertelendiğini duyurdu. Ayrıca AB, ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirdi.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM GÖRÜŞMELERİ

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz, ABD Ticaret Bakanlığı ile muhtemel gümrük muafiyeti üzerine görüşmeler yapıyor. Şirketlerin, gümrük muafiyetleri karşılığında ABD’de milyarlarca dolarlık yatırım önerdikleri iddia ediliyor. Alman otomotiv sektörü, Almanya’da toplam katma değerin yüzde 5’ini oluştururken, istihdamın yüzde 3’ünü sağlıyor. Ciro açısından sektör, açık ara en büyük sanayi konumunda. Geçtiğimiz yıl, Alman otomotiv üreticileri 272,6 milyar avro tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam toplam ihracatın yüzde 17,3’üne karşılık geliyor. Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişi istihdam ediliyor, sektördeki istihdam ise 2023’e göre yüzde 0,8 azalmış durumda. Sanayide istihdam edilen kişiler arasında otomotiv sektörü, yaklaşık yüzde 14’lük bir orana sahip; bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü haline getiriyor.