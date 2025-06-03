Alman Otomotiv Sektörü Zor Günler Geçiriyor

DUYARLILIKTAKİ KÖTÜLEŞME

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin “duyarlılığı”, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife politikasının etkisiyle mayıs ayında yeniden olumsuz bir durum aldı. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisanda eksi 30,7 puan olarak hesaplanan sektörün iş ortamı endeksi, mayısta 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puan oldu. Sektörün mevcut durum endeksi mayıs ayında 0,8 puan artarak eksi 35,3 puana yükseldi. Ancak sektörün gelecek aylara dair iş beklentisi, eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana geriledi. Açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor.” ifadesi yer aldı. Nisan ayına kıyasla mevcut iş durumunu biraz daha iyi olarak değerlendiren şirketler, gelecek aylar için daha kötümser bir tablo çiziyor.

ABD TARİFELERİNE DİKKAT

ABD Başkanı Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan ticaret görüşmelerinin tıkanmış olduğunu belirterek, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdi. Bu açıklamanın ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin ardından, ABD tarafı 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak olan bu tarife kararının 9 Temmuz 2025’e ertelendiğini duyurdu. AB de ABD ile ticaret müzakerelerini hızlandıracaklarını bildirdi. Avrupa Komisyonu ve ABD hükümeti, ticaret anlaşmazlığındaki uzlaşma için şu an müzakerelerde bulunuyor.

ALMAN OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNDEN ABD İLE GÖRÜŞMELER

Alman medyasına göre, BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz’in ABD Ticaret Bakanlığı ile olası gümrük muafiyetleri üzerine görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Bu görüşmelerde, şirketlerin gümrük muafiyetleri karşılığında ABD’de milyarlarca dolarlık yatırımlar önerdiği ortada. Almanya’da toplam katma değerin yüzde 5’ini oluşturan sektör, istihdamın da yüzde 3’ünü sağlıyor. Gelir açısından en büyük sanayi sektörü olarak öne çıkıyor. Alman otomotiv üreticileri geçen yıl 272,6 milyar avro ihracat yaptı; bu da toplam ihracatın yüzde 17,3’üne denk geliyor. Haziran 2024 itibarıyla tedarikçiler hariç Alman otomotiv sektöründe yaklaşık 773 bin kişinin çalıştığı kayıtlı, sektör istihdamında 2023’e göre yüzde 0,8 azalma gösterdi. Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü otomotiv sektöründe yer alıyor, bu da sektörü 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü durumuna getiriyor.