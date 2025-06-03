Alman Otomotiv Sektörü Zorda: ABD Pazarlıkta

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KÖTÜLEŞME

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin “duyarlılığı”, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife politikası etkisiyle mayıs ayında yeniden olumsuz yönde etkilendi. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan İş Ortamı Anketinin sonuçlarına göre, nisan ayında eksi 30,7 puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, mayısta 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puana geriledi. Sektörün mevcut durum endeksi de mayıs ayında 0,8 puan artış göstererek eksi 35,3 puan olarak kaydedildi. Gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana düştü.

Ankete dair yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor.” ifadesi yer aldı. Şirketlerin mevcut iş durumlarını Nisan ayına göre daha düşük seviyelerde değerlendirseler de mayıs ayında biraz daha iyi bir görünüme sahip oldukları belirtildi. Ancak, şirketlerin gelecek dönemler ile ilgili daha kötümser olduklarına dikkat çekildi.

ABD TARİFELERİ ALMANYA’YI ETKİLİYOR

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, “ABD tarifeleriyle ilgili karışıklık, Almanya’daki otomotiv endüstrisi için sorunlara yol açıyor.” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile ticaret görüşmelerinin yürümemesi üzerine 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdiğini duyurdu. Bunun üzerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında ABD tarafı, 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak yüzde 50 tarifeyi 9 Temmuz 2025 tarihine ertelediklerini açıkladı. AB tarafı ise ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirdi.

ALMAN ÜRETİCİLERİN ABD İLE GÖRÜŞMELERİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz’in ABD Ticaret Bakanlığı ile olası gümrük muafiyeti konusunda görüşmeler yaptığı, bu görüşmeler karşılığında ABD’de milyarlarca dolarlık yatırım önerisinde bulundukları iddia ediliyor. Sektör, Almanya’da toplam katma değerin yüzde 5’ini oluştururken, istihdamın ise yüzde 3’ünü sağlıyor. Gelir açısından ise en büyük sanayi sektörü olarak öne çıkıyor. Alman otomotiv sektörü, geçen yıl 272,6 milyar avro tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu da toplam ihracatın yüzde 17,3’ünü oluşturuyor. Haziran 2024 itibarıyla sektör, tedarikçiler dahil olmaksızın yaklaşık 773 bin kişilik bir istihdam sağlarken, 2023’e göre sektördeki istihdam yüzde 0,8 azaldı. Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü otomotiv sektöründe yer alıyor ve bu, otomotiv sektörünü iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü haline getiriyor.