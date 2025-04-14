Almanya Başpiskoposluğu Taciz Skandalı!

ÇOCUK TACİZLERİ SORUNU DEVAM EDİYOR

Başpiskoposluklar, çocuk tacizleri konusunda ciddi zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Würzburg Başpiskoposluğunda 1945-2019 yılları arasında en az 226 çocuğun ve gencin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Cinsel İstismarı Araştırma Bağımsız Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, 43’ü Katolik din adamı olmak üzere 51 şüphelinin en az 449 suç işlemiş olabileceği belirtildi. Raporda, belirtilen yıllar arasında en az 226 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ve bu suçların 3 bin 53 kez işlendiği tahmin ediliyor. Ancak çok az sayıda failin mahkum edilmesi dikkat çekici bir durum.

CİNSEL ŞİDDETİN BOYUTU DEHŞET VERİCİ

Alman basınında çıkan haberlere göre, Würzburg Piskoposu Franz Jung, görev yaptığı dönemde cinsel şiddetin boyutunun dehşet verici olduğunu ifade etti. 2018’den beri görevde olan Jung, bu suçlardan etkilenenlerin haklarının yeterince korunmadığını eleştirerek, “Bu, hem utanç verici hem de şok edici.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Jung’un selefi emekli piskopos Friedhelm Hofmann, 2004-2017 yılları arasında yaptığı görev süresindeki hataları kabul ettiğini belirtti. Hofmann, “Mağdurlara yeterli ilgi gösterilmediği, saldırı ihbarlarının yeterince hızlı takip edilmediği ve faillerin yeterince tutarlı şekilde adalete teslim edilmediği vakalar için içtenlikle özür dilerim.” ifadesini kullandı.

ALMANYA’DA İSTİSMAR VAKA RAPORLARI HAZIRLANIYOR

Almanya genelinde birçok piskoposluğun, çocuk istismarı vakalarıyla ilgili çeşitli raporlar hazırladığı ve etkilenen kişilere yönelik danışma konseyleri ile komisyonlar kurduğu öğrenildi. Bu durum, piskoposluklar seviyesinde yaşanan cinsel istismar sorunlarının çözümü adına atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.