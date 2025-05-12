Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan PKK Açıklaması

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEĞERLENDİRME YAPTI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma niyetine dair yaptığı açıklamaya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, PKK’nın bu açıklaması, Türkiye ve çevresindeki coğrafyada uzun yıllardır devam eden kanlı çatışma sürecinin sona erdirilmesi bakımından “önemli ve dikkatle izlenmesi gereken bir adım” olarak değerlendirildi. Bakanlık, bu beyanın tek başına barış ortamının sağlanması açısından yeterli olmayacağını belirtti. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak somut adımlar atılması ve kapsayıcı bir siyasi süreç başlatılmasıyla mümkün olabileceğinin altı çizildi.

GEÇMİŞ DENEYİMLERİN ÖNEMİ

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Bu beyan, çatışma ve şiddet dolu bölgelerde umut ışığı oluşturmuştur. Ancak geçmişteki deneyimler, sözde kalan taahhütlerin barışa değil, belirsizliklere yol açtığını gösteriyor. Bu yüzden PKK’nın beyanını somut adımlarla desteklemesi ve tarafların kapsayıcı bir diyalog ortamında ilerlemesi elzemdir. Alman hükümeti, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK’nın gerçekten silah bırakması durumunda bunun hem Türkiye’nin iç huzuru hem de bölgesel istikrar açısından büyük bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti. Ayrıca, demokratik değerlere dayalı bir çözüm sürecinin sadece Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacağı vurgusu yapıldı.