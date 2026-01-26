Altın Piyasasında Çeyrek Altın Rekorlar Kırıyor

Altın piyasasında yeni hafta rekor rüzgarıyla başlıyor. Küresel altın fiyatları, gece seansında ons altının 5 bin dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yükseliş yaşarken, bu durum Kapalıçarşı’ya da anında yansıdı. Gram ve çeyrek altındaki üst üste gelen rekorlar, tarihi çarşının fiyat tabelalarını yerinden oynattı. Haftanın başında ons altın, rekorlar kırmaya devam ediyor. Gece seansında 5 bin doları geçmesi, yıl sonuna yönelik fiyat beklentilerinin daha ilk ayda hayal olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi. Bu hızlı artış, iç piyasada da yankı buldu.

KÜRESEL PİYASALARDAN ETKİLER

Resmi verilere göre, gram altın 7 bin 127 liraya yükselirken, Kapalıçarşı’da fiyatlar kontrolden çıkarak istikrarsız bir seyir izlemeye başladı. Gün içerisinde, fiyat tabelalarının sık sık değişmesiyle gram altın 7 bin 323 liraya kadar çıkış gösterdi. Kuyumcular, fiyat dalgalanmalarını takip etmekte zorlanırken, Kapalıçarşı’da “tabela mesaisi” uzamış durumda.

REKORLAR ZİNCİRİ DEVAM EDİYOR

Çeyrek altın tarafında da durum farklı değil. Çeyrek altın, akşam seansına doğru 12 bin lira seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı. Kapalıçarşı’da rekor haberleri hızla yayıldı ve altın fiyatlarının yükselişi dikkat çekti. Ons, gram ve çeyrek altın aynı günde rekor kırarken, Kapalıçarşı’da yaşanan fiyat hareketliliği günün ana gündem maddesi oldu. Altın piyasasında, rekor serisinin ne kadar devam edeceği merakla bekleniyor.