AB’den Grok Hakkında Müstehcen İçerik Soruşturması Başlatıldı

Avrupa Birliği, ABD merkezli bir sosyal medya platformunda kullanılan yapay zeka aracı Grok hakkında müstehcen içerik üretimi iddialarıyla inceleme başlatmış durumda.

DİJİTAL HİZMETLER YASASI ETKİSİ

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Elon Musk’a ait X platformunda faaliyet gösteren Grok’un sahte cinsel içerikli görseller oluşturması sebebiyle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde resmi bir soruşturma açıldığı bildirildi. Bu soruşturmanın, Grok’un AB’deki uygulama sürecinde ortaya çıkan risklerin X tarafından yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini kapsadığı ifade edildi.

YASA DIŞI İÇERİK RİSKİ ÖNE ÇIKIYOR

Açıklamada, özellikle manipüle edilmiş cinsel görüntüler ve çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yayılmasının ciddi bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı. Bu tür risklerin azaltılması gerektiği belirtilirken, söz konusu içeriklerin AB vatandaşlarına büyük zararlar verebileceği dile getirildi.

TEPKİLER SONUCU GÜNDEME GELDİ

X platformundaki yapay zeka aracı Grok, Ocak ayının başında rıza dışı cinsel içerikler ve çocuklara yönelik cinsel görseller üretmesi nedeniyle kamuoyundan yoğun bir tepki almıştı.

X PLATFORMUNA YÖNELİK İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

AB Dijital Hizmetler Yasası, X gibi büyük dijital platformlara sıkı yükümlülükler getirmekte. Bu kapsamda, X’in risk yönetimi, içerik denetimi, algoritma ve yapay zeka modelleri, reklam şeffaflığı gibi alanlarda AB mevzuatına uyup uymadığının detaylı bir şekilde incelendiği de bildiriliyor.

ÖNCEKİ CEZALAR DA GÖZ ÖNÜNDE

Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği, X platformuna dijital kurallara uyulmadığı gerekçesiyle 120 milyon avro idari para cezası uygulamıştı.