Altın Ve Gümüş Fiyatlarında Son Gelişmeler

Altın fiyatları, kar elde etme amaçlı işlemler nedeniyle yüzde 4’ün üzerinde düşüşün ardından ons başına 4 bin 369 dolara çıkarak yükseliş gösterdi. Pazartesi gününde yaşanan satış dalgası, değerli metalin Ekim ayından bu yana en büyük günlük kaybını yaşamasının yanı sıra, bu yıl içinde tek günde meydana gelen ikinci keskin düşüş olarak kaydedildi. Devam eden jeopolitik belirsizlikle birlikte güvenli liman talebinin devam etmesi, kayıpların daha fazla derinleşmesini engelledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin durumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın konutuna yönelik iddialara yanıt olarak Moskova’nın müzakerelerdeki yaklaşımını gözden geçireceğini bildirmesiyle daha da belirsiz hale geldi.

GÜÇLÜ TALEP GÖZLEMLENİYOR

Ayrıca, Trump’ın İran’a daha fazla saldırı konusunda uyarılarda bulunması ve ABD’nin Venezuela’daki bir sıcak noktasına düzenlediği saldırılar, jeopolitik gerginliği artırarak altın fiyatları üzerindeki etkisini hissettirdi. Altın, güçlü merkez bankası alımları, sürekli olarak devam eden ETF girişleri ve ABD faiz oranlarının daha da düşmesi beklentileriyle desteklenen bir yükseliş ile 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazanımına doğru ilerliyor.

ONS ALTINDA DALGALANMA

Ons altın, güne 4 bin 334 dolardan başlarken, gün içerisinde en düşük 4 bin 323 dolara kadar gerileyip en yüksek 4 bin 369 doları gördü. Şu an işlem gören fiyat ise 4 bin 366 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Gram altın, güne 5 bin 982 liradan giriş yaparken, en düşük 5 bin 969 lira ve en yüksek 6 bin 33 lira seviyesini gördü. Şu anda 6 bin 27 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ SONRASI YENİ İVME

Gümüş, geçtiğimiz seansta yaşanan yüzde 8’lik düşüşün ardından bugün yüzde 2 civarında bir artışla 74,6 dolara yükseldi. Düşüş, son beş yılın en sert günlük kaybı olarak rapor edilirken, yatırımcıların agresif kar alımından sonra pozisyon ayarlamaları etkili oldu. Bu toparlanma, ons başına 80 doların üzerindeki rekor seviyelerde meydana gelen keskin düşüş sonrası yaşandı; tatil döneminde düşen likidite, fiyat dalgalanmalarını artırma potansiyeli taşıyor.

SERT DÜŞÜŞLERİN ARDINDAN SÜREKLİ TALEP

Pazartesi günkü satış dalgası, CME’nin gümüş vadeli işlem sözleşmelerindeki teminat gereksinimlerini artırma kararı ile daha da yoğunlaştı. Bu durum, kaldıraçlı yatırımcıların fiyatların teknik olarak aşırı gerilmesinin ardından pozisyonlarını azaltmasına neden oldu. Analistler, düşüşün temel talep kayması yerine pozisyon kapama ile ilgili olduğunu ifade etti.

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, gümüş, yapısal arz kısıtlamaları ve özellikle güneş enerjisi, elektronik ve veri merkezi altyapısından gelen güçlü endüstriyel taleplerle desteklenmeye devam ediyor. Ancak daha sıkı teminat kuralları, kısa vadede fiyat artışlarının sınırlandırılabileceğini işaret ediyor.

ONS GÜMÜŞDE FİYAT TRENDİ

Ons gümüş, güne 72,82 dolardan başlarken, gün içerisinde en düşük 71,17 dolara gerileyip en yüksek 74,64 doları gördü. Şu an işlem gören fiyat 74,39 dolar olarak belirleniyor.

GRAM GÜMÜŞ İŞLEMLERİ

Gram gümüş, güne 100,33 liradan başlamışken, gün içinde en düşük 98,05 lira, en yüksek de 102,82 lira seviyesini gördü. Şu anda 102,49 liradan alıcı bulmaya devam ediyor.