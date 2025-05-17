Altın Yeniden Yükseldi! İşte Son Durum

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalar üzerinde önemli etkiler yarattı. Altın piyasasında, en düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 70 bin lira seviyeleri kaydedildi. Günün sonunda ise standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5’lik artışla 4 milyon 54 bin lira seviyesinden işlem gördü.

Serbest piyasada, gram altın 4.001,33 TL’den, çeyrek altın ise 6.739,00 TL’den işlem görmeye devam ediyor. Gün boyunca altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar, fiyatları sürekli takip ediyor. 17 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ise şöyle şekilleniyor:

– Gram Altın Alış: 3.999,77 TL

Satış: 4.001,33 TL

– Çeyrek Altın Alış: 6.654,00 TL

Satış: 6.739,00 TL

– Yarım Altın Alış: 13.308,00 TL

Satış: 13.478,00 TL

– Cumhuriyet Altını Alış: 26.535,00 TL

Satış: 26.832,00 TL

– Altın/Ons Fiyatı Alış: 3.202,00 TL

Satış: 3.203,06 TL

YATIRIMCI DAVRANIŞLARI

Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelerle birlikte altın fiyatları henüz volatil seyrini sürdürebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, altın piyasasında dikkatli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor.