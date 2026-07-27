Altının ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından hafta sonu askeri eylemlere ara verilmesiyle cuma kapanışına göre yüzde 1,2 artarak 4094 dolara yükseldi. Gram altın da yüzde 0,9 kazançla 6227 TL seviyesinde işlem görüyor. Jeopolitik risklerin azalması güvenli liman talebini artırdı.
PETROL FİYATLARI SERT DÜŞÜŞ YAŞADI
Geçen hafta 100 doları aşan Brent petrol geriledi. Kızıldeniz gerginliği ve Hürmüz Boğazı aksamaları etkili olmuştu. Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,67 düştü. Petrol 87,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ham petrolü ise yüzde 4,9 azalarak 84,92 dolara indi.
PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI
Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı bekleniyor. Bankanın faizleri değiştirmemesi öngörülüyor. Yetkililerin enerji fiyatlarının enflasyon etkisine karşı temkinli mesaj vermesi bekleniyor. Fed kararını İngiltere ve Japonya merkez bankaları izleyecek.
FAİZ ARTISI SİNYALİ MASADA
Uzmanlar enerji fiyatlarının enflasyona etkisini değerlendiriyor. Eylül ayında olası faiz artışı fiyatlanıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyon hedefinin yüzde 2’nin üzerinde kalması durumunda faiz artışının gündeme gelebileceğini sinyallemişti. Warsh’ın bu haftaki açıklamaları takip edilecek.