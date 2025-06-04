Aman Dikkat Hava Sıcaklığı Yükseliyor!

HAVA DURUMU İKİYE BÖLÜNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için hazırladığı hava tahminlerine göre, Türkiye’nin hava durumu net bir şekilde iki farklı hava tablosu sergiliyor. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 30°C’yi aşması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri güneşli günler geçirirken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLARDA ARTISTIK

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Batı kesimlerinde hava genel olarak az bulutlu ve açık halde olacak. Marmara bölgesinde Edirne 36°C, Ege’de İzmir 34°C, Akdeniz’de ise Adana ve Antalya 34°C’ye ulaşacak. İç Anadolu’da Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin kalırken, doğu bölgelerinde hava ise tamamen farklı bir durum sergiliyor.

İç ve doğu kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden etkili kuvvetli rüzgarların (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu durumun akşam saatlerinde etkisini yitireceği düşünülüyor. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Hava az bulutlu ve açık geçiyor.

Balıkesir: 33°C

Edirne: 36°C

İstanbul: 29°C

Kırklareli: 32°C

Ege: Güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor.

Afyonkarahisar: 26°C

Denizli: 33°C

İzmir: 34°C

Manisa: 35°C

Akdeniz: Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Adana: 34°C

Antalya: 34°C

Hatay: 31°C

Isparta: 29°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 27°C

Çankırı: 28°C

Eskişehir: 29°C

Konya: 26°C

KARADENİZ VE DOĞU’DA HAREKETLİ HAVA

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor.

Bolu: 27°C

Düzce: 31°C

Kastamonu: 26°C

Zonguldak: 25°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Amasya: 29°C

Rize: 23°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Samsun: 25°C

Trabzon: 22°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VE RÜZGAR

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Erzurum: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Kars: 19°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Malatya: 30°C

Van: 19°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Güneydoğu Anadolu:

Diyarbakır: 31°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Gaziantep: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Mardin: 29°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Siirt: 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Not: Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.