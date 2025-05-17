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Anderson Talisca Fenerbahçe’den ayrılıyor

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ANADOLU’DA BEKLENMEYEN GİDİŞ

Ara transfer döneminde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’ye büyük umutlarla katılan Anderson Talisca, sarı lacivertli takıma beklenenden önce veda ediyor. 31 yaşındaki futbolcunun, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar yapılan sözleşmesine rağmen yaz aylarında beklenmedik bir imzaya hazırlanması dikkat çekiyor.

ESKİ KULÜBÜNE DÖNÜYOR

Anderson Talisca, kariyerine başlangıç yaptığı kulübe geri dönme kararı aldı. Yıldız futbolcunun, önümüzdeki sezon Brezilya’nın takımlarından Bahia’da forma giymesi bekleniyor. Bu durum, Brezilya basınında yer alan haberlerde öne çıktı. Fenerbahçe’nin ise Anderson Talisca ile devam edip etmeme kararını yaz transfer döneminde vermesi mümkün.

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