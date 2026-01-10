Ankara’da Bina Çökme Tehlikesiyle Boğuşuyor

ankara-da-bina-cokme-tehlikesiyle-bogusuyor

bina ÇÖKME NEDENİYLE TAHliye İÇİN BOŞALTILDI

Ankara’da 5 katlı bir apartmanın ana taşıyıcı kolonlarında meydana gelen bilinmeyen bir çökme olayı sonrası binada yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, tüm bina sakinlerini dikkatli bir şekilde tahliye etti. Bina mühürlenirken, dışarı çıkan kişiler yakınlarının yanına yönlendirilerek güvenli noktalara ulaştırıldı. Apartmanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatılırken, ilgili bakanlık ekipleri detaylı inceleme yapma kararı aldı.

YETKİLİLER OLAYA MÜDAHELE ETTİ

Gülbahar Sarıaltın, tahliye işlemlerinin ardından olayın gerçekleştiğini ambulans sirenleri ile fark ettiğini ifade ederek, “Alt katlarda kolon kayması olmuş. Ondan dolayı tahliye ettiler. Çoğu kişi valizlerini aldı gitti. Komşumuz ne kadar tedirgin ise, biz de o kadar tedirginiz” dedi. Sarıaltın, evde kalan büyük eşyaların olduğunu, çevredeki herkesin akrabalarına ve dostlarına gitmek zorunda kaldığını da belirtti. “Burayı da mühürlediler. Bakalım sonuç ne olur; bunu bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

