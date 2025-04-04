ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ: HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti süreleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin detayları.

KAVAKLIDERE VE ÇEVRESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kavaklıdere ilçesinde John F. Kennedy Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililer, en kısa sürede enerji verilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. Verilerin değişiklik gösterebileceği uyarısı yapılıyor.

DEVLET MAHALLESİ’NDE ELEKTRİK SORUNU

Devlet Mahallesi’nde Atatürk Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler, enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda net bir bilgi verilmezken, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

BARBAROS MAHALLESİ’NDE KESİNTİ

Barbaros Mahallesi’nde John F. Kennedy Sokak bölgesinde şebeke arızası kaynaklı elektrik kesintisi yaşanıyor. Enerjinin ne zaman verileceği konusunda kesin bir saat belirtilmezken, arıza çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor.

ÇAMLITEPE VE ANITTEPE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıtepe Mahallesi’nde Şehit Serdar Sokak bölgesinde, Anıttepe Mahallesi’nde ise Gülseren Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintileri meydana geldi. Yetkililer, enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

BEYTEPE MAHALLESİ’NDE KESİNTİ

Beytepe Mahallesi’nde 1781 Sokak bölgesinde şebeke arızası kaynaklı elektrik kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda net bir bilgi paylaşılmadı.

DEVLET MAHALLESİ’NDE PLANLI KESİNTİ

Devlet Mahallesi’nde Atatürk Sokak bölgesinde 5 Nisan 2025 tarihinde saat 03:30’da enerjinin verilmesi planlanıyor. Şebeke arızası nedeniyle yaşanan kesintinin bu saatte sona ermesi bekleniyor. Vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmaları öneriliyor.

Ankara’da elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere BAŞKENTEDAŞ’ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Kesinti sürelerinin değişiklik gösterebileceği unutulmamalı.