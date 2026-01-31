Ankara’daki Fuhuşa Teşvik Soruşturmasında İddianame Tamamlandı

Ankara’daki dokuz eğlence mekanına dair fuhşa teşvik savcılık soruşturmasında iddianame hazırlandı. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İddianamede, 17 şüpheli için banka hesap hareketleri ve ihbarcıların beyanlarına yer verildi.

BEŞ AYLIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüpheli D.Y.’nin suça konu olan telebarın ortaklarından biri olduğu belirtiliyor. D.Y.’nin, farklı bankalarda 52 hesabının bulunduğu ve bu hesaplarda yaklaşık beş ay içinde 245 farklı işlemle birlikte toplamda 179 milyon 90 bin 464 liralık para hareketi olduğu ifade ediliyor.

ŞEF GARSONUN MALİ DURUMU

İddianamede, şüpheli Y.A.’nın telebarda şef garson olarak çalıştığı ve mekana ortak olduğu kaydediliyor. Y.A.’nın farklı bankalarda toplam 1.029 hesabının bulunduğu, bu hesaplarla 15 milyon 679 bin 963 liralık 205 işlem gerçekleştirdiği bilgisi yer alıyor.

ÇİÇEKÇİNİN HESABINDA ANOMALİLER

İddianamede, telebarda çiçek ve sigara sattığı iddia edilen şüpheli F.Y.’nin yevmiye usulü çalıştığı ancak banka hesap hareketlerinin iş pozisyonuyla tutarsız biçimde yüksek meblağlarla dolu olduğu vurgulanıyor. Ayrıca tüm şüphelilerin birden fazla bankada hesaplarının bulunduğu, bu hesaplar üzerinden büyük miktarlarda kazanç sağladıkları, olağan akışa ters bir para akışı belirlenildiği kaydedildi.

GARSON KAYITLARI VE İHBARLAR

İddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda S.K., bazı mekanlarda fuhuş yapıldığını belirtirken, garson olarak kayıtta olan kadınların aslında konsomatris olarak çalıştirldığını ifade ediyor. Bilgi sahibi olarak iddianamede yer alan E.S.A., farklı telebarlar ve gece kulüplerinde çalıştığını, şef garsonların kadınları erkek müşterilerin masalarına yönlendirdiğini ve ardından fuhuş pazarlığının yapıldığını beyan etti.

KOMİSYON İFADELERİ

E.S.A, telebarda çalışan kadınların erkek müşterilerle otele gitmesi durumunda kendilerinden komisyon talep edildiğini, bu komisyonların çoğunlukla nakit alındığını, bazen de üçüncü kişilere ait hesaplara yatırıldığını ifade etti. “Telebarlarda çalışan şef garsonların ve mekan sahiplerinin benim bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım. Bu yüzden ifade vermek istedim.” dedi.

CEZALAR TALEP EDİLİYOR

İddianamede ayrıca, 15 mağdur kadına yönelik olarak, telebarın işletme ortakları, çalışanları ve mesul müdürleri dahil toplam 17 şüphelinin fuhşa teşvik suçundan 33’er yıldan 78’er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep ediliyor.