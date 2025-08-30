Apple’ın İphone 17 Air’i Tanıtılması Bekleniyor

APPLE’IN YENİ İPHONE SERİSİ

Apple, 9 Eylül’deki geleneksel sonbahar etkinliği ile yeni iPhone serisini sunmaya hazırlanıyor. Etkinlikte öne çıkan modelin, bugüne kadarki en ince telefon olması beklenen iPhone 17 Air olacağı konuşuluyor. Sızan bilgiler, iPhone 17 Air’ın 6.6 inçlik ekranı ile iPhone 16 Plus’tan biraz küçük ama Pro modellerinden büyük olacağını gösteriyor. En dikkat çekici özelliği ise inceliği olacak.

AĞIRLIK VE KALINLIK

Bloomberg’e göre iPhone 17 Air’ın kalınlığı 5.5 mm olacak. Bu, 8.25 mm kalınlığa sahip iPhone 16 Pro’dan oldukça daha ince bir tasarım sunuyor. Ağırlığının yalnızca 145 gram olacağı tahmin ediliyor. Cihazın kenar çerçevelerinin daha ince olacağı ve Dynamic Island tasarımında küçük değişiklikler yapılabileceği de belirtiliyor.

KAMERA VE PERFORMANS

İnceliği sağlamak amacıyla kamera özelliklerinde bazı değişiklikler olabileceği ifade ediliyor. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone 17 Air yalnızca tek arka kameraya sahip olacak. Ancak tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 megapiksele yükseleceği öngörülüyor. Performans açısından, Air modelinin A19 veya A19 Pro çipini kullanacağının yanı sıra, 12 GB RAM ile geleceği konuşuluyor. Bu durum yapay zeka özelliklerinin daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyacak.

BATARYA VE YAZILIM

İnceliğe rağmen pil ömrünün azalmasını önlemek için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği düşünülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu bataryanın yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sağlaması mümkün. Ayrıca, iOS 26 ile gelecek Adaptive Power özelliği, kullanım şekline göre enerji tüketimini ayarlayarak batarya ömrünü uzatacak.

RENK SEÇENEKLERİ VE FİYAT

Dolaşıma giren bilgilere göre iPhone 17 Air, siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Fiyatın ise yaklaşık 900 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor, ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikası nedeniyle bu rakamın 1.100 doların üzerine çıkabileceği dile getiriliyor. Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtılacak, ön siparişlerin 12 Eylül’den itibaren alınması ve cihazların bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması bekleniyor.