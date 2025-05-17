Ara Güler’in Hayatı Film Oluyor

ARA GÜLER’İN HAYATI FİLM OLARAK YANSITILACAK

Sanatıyla İstanbul’u, Anadolu’yu ve Türkiye’nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve yaptığı röportajlarla Türkiye’ye aktaran Ara Güler’in hayatı sinema perdesine taşınıyor. 2018 yılında yaşama veda eden Güler’i anlatan film, “Merhaba” ismiyle izleyiciyle buluşacak. Bu film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda, iki ülke arasında dostluk ve kültürel işbirliği sağlamayı amaçlayan güçlü bir köprü olmayı hedefliyor.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE YER ALACAK

Bu yıl 78. kez düzenlenecek olan 2025 Cannes Film Festivali çerçevesinde “Marche du Film” bölümünde tanıtılması beklenen proje, Kara Kedi Film ve Luys Media işbirliği ile geliştiriliyor. Ermenistan’daki yapım ortakları ise Anso Film ile yapımcılar Ani Galstyan ve Hovhannes Galstyan olarak duyuruldu. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. İkili, senaryo üzerinde çalışmalara Ara Güler’in sağlığında ve onun onayı doğrultusunda başlamıştı.

Senaryo geliştirme ve arşiv çalışmaları, Doğuş Grubu’na bağlı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde titiz bir şekilde yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, TRT 12 Punto’da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski’nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne de layık görüldü.