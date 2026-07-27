Arap Birliği, Trump’a İsrail Çağrısı Yaptı

Dünya
Askeri kıyafet giymiş dört kişi dar bir sokakta ilerliyor
Arap Birliği Genel Sekreteri, bölgedeki tıkanıklık ve krizler nedeniyle sorumlulukların paylaşılması gerektiğini vurguladı.
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Filistin meselesindeki tıkanıklık ve Körfez krizindeki tırmanış nedeniyle bölgenin tehlikeli bir sürece girdiğini söyledi. Tüm tarafların sorumluluk taşıdığını vurguladı. ABD Başkanı Trump’tan özel sorumluluk üstlenmesini istedi.

2 MİLYON FİLİSTİNLİ AÇLIK VE HASTALIKLA KARŞI KARŞIYA

Barış planının üzerinden 9 ay geçmesine rağmen ilerleme sağlanamadı. Fehmi, Gazze’de 2 milyon Filistinlinin elverişsiz çadırlarda mücadele ettiğini belirtti. İsrail yetkilileri ise yerleşim ve toprak kontrolünü genişletme söylemlerini sürdürüyor.

TRUMP'TAN İSRAİL'İN HIRSLARINI DİZGİNLEMESİ BEKLENİYOR

Fehmi, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme öncesinde değerlendirme yaptı. Trump’tan, İsrail hükümetinin aşırılıkçı hırslarını dizginlemesini istedi. Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’teki ihlallerin durdurulmasını talep etti. Batı Şeria’da Filistin halkına saldıran grupların engellenmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL FİLİSTİN VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail hükümeti sömürgeci genişleme ve zorunlu göç politikaları uyguluyor. Filistin yönetiminin mali kaynaklarına el koyuyor. Fehmi, Trump’ın barış planında kilit rol oynadığını hatırlattı. ABD Başkanı’nın İsrail’in oyalama taktiklerine karşı kararlı durması gerektiğini vurguladı.

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