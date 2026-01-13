Arda Güler Duygusal Veda Mesajı Paylaştı

arda-guler-duygusal-veda-mesaji-paylasti

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2’lik bir yenilginin ardından Xabi Alonso ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu karar sonrası Arda Güler, sosyal medya üzerinden Alonso’ya teşekkür ederek duygusal bir veda mesajı paylaşmış durumda.

REAL MADRID’DE ŞOK AYRILIK

Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun macerası sona eriyor. Alınan bilgilere göre, ayrılık kararı, Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupa finalinin ardından tarafların “karşılıklı anlaşmayla” yolları ayırmasına dayandırılıyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR: ARBELOA

Kulüp, Xabi Alonso’nun ardından teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa’nın getirildiğini resmen açıkladı.

ARDA GÜLER’DEN VEDA MESAJI

Xabi Alonso döneminde daha fazla forma şansı ve rol edinen Arda Güler, eski hocasına teşekkür ederken duygusal bir mesaj kaleme aldı. Güler, paylaşımında, “İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak” ifadelerini kullandı.

Arda Güler, mesajında Alonso’nun kendisindeki gelişimi olumlu yönde etkilediğini dile getirerek, her konuşmanın ve detayın oyununu daha ileri bir seviyeye taşımasına yardımcı olduğunu belirtti.

