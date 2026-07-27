Asena Sevgilisine Aşkını Haykırdı

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Asena, sevgilisiyle birlikte mutlu bir an yaşıyor
Oryantal Asena, yeni ilişkisini sosyal medyada duyurarak eleştirilere yanıt verdi ve sevgisine olan bağlılığını vurguladı.
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Oryantal Asena, 18 yıllık evliliğini bitirdikten sonra yeni boşanan iş insanı Kani Kudu ile başlattığı ilişki nedeniyle eleştirilere hedef oldu ve sevgilisine sosyal medyada aşkını ilan etti. Ünlü isim, romantik bir paylaşım yaptı. Asena Çakmak’ın Hasan Dere ile evliliği tek celsede bitmişti.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Asena boşanma sonrası Yalova’da müteahhitlik yapan Kani Kudu ile aşk yaşadığını ilan etti. Kudu ile evli olduğu dönem tanıştığı ortaya çıktı. Bir videoda eşinin yanında Kudu’ya “Abi” seslenmişti.

"EŞİM" DEDİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Asena Nişantaşı’nda görüntülendi. Parmağındaki yüzük sorulunca “Hamdolsun eşim aldı” dedi. “Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir” ifadelerini kullandı.

YOUTUBE KANALI AÇTI

Asena hakkındaki eleştirilere sitem etti. YouTube’da Asena TV’yi açtığını duyurdu. “Kim iftira attı onlara cevap vereceğim” dedi.

"UYUYAN DEVİ UYANDIRDINIZ"

Asena, o arkadaşlara teşekkür ettiğini belirtti. Cevap vermemenin efendilikten olduğunu söyledi. “Herkes kendi arka bahçesine bakacak” ifadelerini kullandı.

AŞKINI HAYKIRDI

Asena sosyal medyada sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. “Sevgi bazen cümlelerde değil emekte saklıdır” dedi. “Eşim Kanim seni sonsuza dek seveceğim” yazdı.

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