Asgari Ücret İçin Zam Bekleniyor

ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEPLERİ ARTIYOR

Türkiye’de doğrudan 17 milyon insanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları etkileyen asgari ücret zammı talepleri devam ediyor. İşçi tarafı asgari ücrete artış talep ediyor fakat işveren tarafında henüz bir gelişme yok. Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanıp karar alması gerekiyor.

BAYRAMDAN SONRA KARAR VERİLEBİLİR

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV ekranlarında asgari ücrete zam olasılığıyla ilgili şunları söyledi: “Şahsi fikrim olması yönünde. Bunun olup olmayacağını 10 günlük süre sonunda göreceğiz gibi duruyor. Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir. En son Aralık ayında yapılan görüşmelerde TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında değişiklik olmaması halinde masaya gelmeyeceğini belirtmişti. Artış yönünde tavır olursa işveren ve hükümet cephesinden TÜRK-İŞ buna imza atacaktır.”

ASGARİ ÜCRETİN ERİMESİ

Bülbül, asgari ücretin enflasyon rakamlarıyla eridiği bilgisini paylaşarak, “Dolayısıyla yüzde 30’luk Ocak ayında gerçekleşen artışın büyük bir bölümü yüzde 17.39 erimiş durumda, bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin dengeleri de gözetilmeye çalışılıyor. Bunun nerede uzlaşılacağı, asgari ücretin artıp artmayacağını bayramdan sonra göreceğiz.” dedi.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAMMI BELİRSİZLİĞİNDE DEVAM EDİYOR

Bülbül, “Kamu işçilerine yönelik 90 gündür yürüyen süreç var. Bayramdan sonra bunların şekilleneceğini söylemek mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.