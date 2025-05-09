Asılsız İhbarlar İçin Ceza Artışı!

CEZALAR ARTIYOR

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan yasa teklifi ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara verilecek cezalar ciddi şekilde artırıldı. Asılsız ihbarların hem halkın güvenliğini hem de acil durum ekiplerinin faaliyetlerini olumsuz etkilediği için gerçekleştirilen bu düzenleme, acil çağrı sisteminin daha verimli işlemesini sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara 1.500 TL ceza kesilecek. Ekiplerin olay yerinde tuttuğu tutanak ile tespit edilen asılsız ihbarlar için bu ceza 15.000 TL’ye kadar çıkabilecek. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza iki katına yükselecek.

ASILSIZ İHBARLARIN ETKİLERİ

TBMM’nde gerçekleştirilen görüşmelerde, asılsız ihbarların ambulans, itfaiye ve polis ekipleri için ciddi zaman kaybı yarattığı vurgulandı. Yetkililer, bu tür ihbarların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi kritik kurumların koordinasyonunu sağlayan bir sistemdir. Gereksiz aramalar, gerçekten yardım bekleyen bireylerin yardım almasını geciktirerek hayati tehlike oluşturabiliyor. Son yıllarda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız ihbarların oranında ciddi bir artış görüldü. Yetkililer, bazı insanların sadece eğlence veya şaka yapma amacıyla ihbarda bulunduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

YENİ CEZA DÜZENLEMESİ

Yeni yasa kapsamında, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenlerin cezaları önemli ölçüde artırıldı. Önceden 250 TL olan ceza artık 1.500 TL’ye çıkarıldı. Ekiplerin olay yerine giderek yaptığı inceleme sonucunda ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması durumunda da ceza, 15.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Bunun yanı sıra, aynı kişinin bir yıl içinde tekrar asılsız ihbarda bulunması halinde, ceza tutarı iki katına çıkarılacak. Yetkililer, vatandaşların acil durum hatlarını yalnızca gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, gereksiz ihbarların hem ekiplerin işleyişini bozduğunu hem de gerçekten acil yardım bekleyen insanların hayatlarını riske attığını ifade ediyor.