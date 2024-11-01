“Aşkın Tadı: Ankara’nın Ahtapot Döneri”

AHTAPOT DÖNER YENİ LEZZETİ TANITILIYOR

Farklı tatları bir araya getiren şefler, bu kez ahtapot döner hazırladı. Ankaralılara ahtapot döner servisine başlayan şefler, “Çok güzel tepkiler aldık” dedi.

ÖZEL TARİFLE HAZIRLANDI

Ahtapotları önce kaynar suyun içinde bekleten Gezen kardeşler, döner tezgahında özel tereyağlı sos ile hazırladı. Yaptıkları denemeden başarılı sonuç aldıklarını belirten Mehmet Şef, sosyal medyada paylaştıkları farklı yemek videoları ile viral olduklarını aktardı. “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye’nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Kendi mesleklerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını dile getiren Mehmet Şef, “Sosyal medya ilk zamanlarda sadece yaptığımız yemeklerin sunum veya tadım kısımlarını kısa video olarak ya da fotoğraf olarak koyuyorduk. Daha sonraları fotoğraflardan ziyade tadım videolarının daha çok izlendiğini fark ettik. Bunun üzerine daha çok videolarla ilerlemeyi tercih ettik. Videoları, sadece tadım kısmıyla değil de giriş-gelişme-sonuç kısmıyla bir dakikaya sığdırarak yayınlamaya başladık” şeklinde konuştu.

DENİZ ÜRÜNLERİYLE YENİ TARİFLER

Mehmet Şef, geçmişte döner işletmecisinde çalıştıklarını ve bu alanda bilgi sahibi olduklarını dile getirdi. Deniz ürünlerine yöneldiğini ve önceki tarifleri deniz ürünleriyle birleştirme kararı aldıklarını belirten Mehmet Şef, “Balıktan künefe, balıktan Adana, balıktan lahmacun-pide gibi tariflerimiz de çok var. ‘Sürekli daha ne yapabiliriz?’ diye araştırıyoruz ve bu tarifleri servis haline getiriyoruz. Şu ana kadar oldukça güzel etkileşim ve tepkiler aldık” dedi.

YENİ LEZZETLERİ MÜŞTERİLERLE PAYLAŞIYORLAR

Orkinostan balık döner de yaptıklarını hatırlatan Mehmet Şef, bu yemeğin de oldukça sevildiğini ve müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti. Mevcut tarifleri sürekli olarak denediklerini aktaran Mehmet Şef, “Sürekli araştırma içindeyiz ‘Daha ne yapabiliriz?’ diye. Kendimiz tadıyoruz, müşterilerimize tattırıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Faruk Şef ile ‘ahtapottan döner’ fikrini ortaya koyduk ve bugün de müşterilerimize sunacağız” diye konuştu. İlk defa ahtapot döner deneyen müşteriler ise dönerin tadını oldukça beğendiklerini dile getirdi.