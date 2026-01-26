Bağcılar’da Dairede Üç Ceset Bulundu

bagcilar-da-dairede-uc-ceset-bulundu

Olayda 3 Ölü, 1 Yaralı

Bağcılar’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 5 katlı binanın en üst katında 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Ayrıca, 1 kişinin ağır yaralı olduğu tespit edildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, 3 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

YOĞUN KOKU ALINDI

Olay, saat 00.35 civarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre boyunca dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu acil servisle paylaştı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görevlendirildi. Kapının açılmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, daireye balkondan girmeyi tercih etti. Daire içerisinde yoğun bir koku ve ocakta yemek pişirdiği görülen bir tencere bulundu.

HAREKETSİZ BEDENLER BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Fatema Jabara’nın yatak odasında, Zehra Malay’ın oturma odasında ve Gülbahar Malay ile Abdulaziz Malay’ın farklı odalarda hareketsiz yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri, Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini, Gülbahar Malay’ın ise ağır yaralı durumda olduğunu belirledi. Cenazelerin inceleme için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

