Bahis Skandalında Yeni Gelişmeler: 297 Antrenör PFDK’ya Sevk Edildi

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalıyla ilgili olarak yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma, futbolculardan başlayarak hakemler, gözlemciler, temsilciler, menajerler ve teknik direktörlere kadar genişlerken, TFF bahis oynadıkları belirlenen isimleri açıklamaya devam ediyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA: 297 ANTRENÖR PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Son olarak TFF, Süper Lig’de görev yapmamış 297 antrenörü bahis soruşturması çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. TFF’nin açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

MONTELLA’NIN YARDIMCISI DA LİSTEDE!

PFDK’ya sevk edilenler arasında dikkat çeken bir isim de öne çıktı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yardımcılığını üstlenen Serkan Damla’nın da disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi. Serkan Damla hakkında bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi durumunda, PFDK’nın vereceği ceza belirlenecek. Damla’nın en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği ifade ediliyor.