Bakan Kurum’dan Garanti BBVA’ya Memnuniyet

Türkiye, Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu’na ülke ilk kez ev sahipliği yapacak. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde farklı sektörlerle iş birliği anlaşmaları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Garanti BBVA ve BBVA, zirvenin Küresel Bankacılık Partneri oldu.

KÜRESEL BANKACILIK PARTNERİ BELİRLENDİ

197 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek COP31 Zirvesi için bankacılık alanında önemli bir adım atıldı. Garanti BBVA ve BBVA, Küresel Bankacılık Partneri unvanını üstlendi. Bakan Murat Kurum, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’i Bakanlıkta kabul etti.

BAKAN KURUM'DAN KARARLILIK MESAJI

Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada zirvede her kesimle iş birliği yapacaklarını belirtti. Kamu ve özel sektörün güçlerini birleştireceğini söyledi. Garanti BBVA ve BBVA’nın katkı sunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Taahhütlerin eyleme dönüşmesi için istikrarlı adımların devam edeceğini vurguladı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN TARİHİ FIRSAT VURGUSU

BBVA CEO’su Onur Genç, COP31 Başkanlığı’nı desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Küresel Bankacılık Partneri olarak deneyimlerini seferber edeceklerini belirtti. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise COP31’in Türkiye’de düzenlenmesini tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi. Ortaklığı stratejik bir yolculuğun başlangıç noktası olarak gördüklerini ifade etti.