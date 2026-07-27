Bakan Kurum’dan Garanti BBVA’ya Memnuniyet

Ekonomi
İki kişi el sıkışırken bir arka planda bayraklar var
COP31 İklim Değişikliği Zirvesi için Türkiye'de önemli iş birlikleri ve hazırlıklar sürdürülüyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Türkiye, Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu’na ülke ilk kez ev sahipliği yapacak. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde farklı sektörlerle iş birliği anlaşmaları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Garanti BBVA ve BBVA, zirvenin Küresel Bankacılık Partneri oldu.

KÜRESEL BANKACILIK PARTNERİ BELİRLENDİ

197 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek COP31 Zirvesi için bankacılık alanında önemli bir adım atıldı. Garanti BBVA ve BBVA, Küresel Bankacılık Partneri unvanını üstlendi. Bakan Murat Kurum, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’i Bakanlıkta kabul etti.

BAKAN KURUM'DAN KARARLILIK MESAJI

Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada zirvede her kesimle iş birliği yapacaklarını belirtti. Kamu ve özel sektörün güçlerini birleştireceğini söyledi. Garanti BBVA ve BBVA’nın katkı sunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Taahhütlerin eyleme dönüşmesi için istikrarlı adımların devam edeceğini vurguladı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN TARİHİ FIRSAT VURGUSU

BBVA CEO’su Onur Genç, COP31 Başkanlığı’nı desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Küresel Bankacılık Partneri olarak deneyimlerini seferber edeceklerini belirtti. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise COP31’in Türkiye’de düzenlenmesini tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi. Ortaklığı stratejik bir yolculuğun başlangıç noktası olarak gördüklerini ifade etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet

Veliler Uyum Haftasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.