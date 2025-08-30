Bakan Yerlikaya: Suriyeliler 450 Bin 169 Dönüş Yaptı

SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜ

Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Suriyelilerin vatanlarına dönüşü sürüyor. Kütahya’da gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’ sırasında basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuya dair en güncel istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, “8 Aralık 2024’ten bu yana dönenlerin sayısı 450 bin 169” olarak kaydedilmiştir.

TÜRKİYE, SURİYELİLERİN YANINDA

Yerlikaya, 8 Aralık 2024’te Suriye’nin özgürleşmesinin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinin çoğaldığını vurguladı. Kendisi “8 Aralık 2024 yani Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca Türkiye’nin, “Suriyeli kardeşlerimizin her zaman yanında” olduğunu belirtti.

TOPLAM GERİ DÖNÜŞ SAYISI ARTIYOR

Bugüne dek gerçekleşen gönüllü geri dönüşlerin toplam sayısının 1 milyon 190 bin 172’ye ulaştığı açıklandı. 2022 yılında Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu rakamın 2 milyon 506 bin 740’a düştüğü ifade edildi. Yerlikaya, Suriyeli kardeşlerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü ve Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla bu dönüşlerin artmaya devam edeceğini açıkladı.