Bakanlık, LGBT Afişlerini İnceledi

BAKANLIK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakanlık, İstanbul’da bulunan Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBT simgeleri içeren afişler ve reklamlara dair gelen şikayetler üzerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, okulda söz konusu simgeleri taşıyan afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edildi. Bakanlık, bu liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Okula asılan ve LGBT bireylere destek veren bir afiş, sosyal medyada dikkat çekti. Afişte “Ben bir müttefikim. Anlayışlıyım. Yargılayıcı değilim. Dinlemek için buradayım. Bu güvenli bir bölge” ifadeleri yer aldı. Bu durum, toplumda büyük yankı uyandırdı.

OKUL YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Üsküdar Amerikan Lisesi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak olay hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edildi” denildi. Ayrıca, “Okulumuzda yer aldığı belirtilen bir görsele ilişkin kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımlar yansımıştır. Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken; tüm faaliyetlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz. Saygılarımızla, Üsküdar Amerikan Lisesi Yönetimi” ifadeleri kullanıldı.