Bakırın Yükselişine Dikkat Çeken Açıklama

Yatırımcıların Gözdesi Bakır

Yatırımcılar, altın ve gümüşdeki sürekli artışların ardından bakıra yönelmeye başladı. Son günlerde bakıra olan ilgi oldukça yükseldi.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak, “Acemisi olduğunuz yatırım araçlarına sosyal medya algısıyla yönelmeyin” dedi. Memiş, ayrıca bakırın geçmişte ekonomi yavaşladığında değer kaybederken, büyüme dönemlerinde yükseldiğini hatırlattı. Bakırın, ekonominin sağlığını gösteren bir gösterge olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Ancak bakırın bir sanayi metali olmasının ötesinde bir anlam taşıdığına da değindi.

Bakırın değerindeki yükselişin arka planında, enerji dönüşümü, teknolojik gelişmeler ve stratejik hammadde taleplerinin etkili olduğunu dile getiren Memiş, bakırın “enerji dönüşümünün, elektrifikasyonun, elektrikli araçların, yapay zekâ ve veri merkezlerinin, şebeke ve altyapı yatırımlarının vazgeçilmez girdisi” olduğunu belirtti.