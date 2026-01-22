Balıkesir Sındırgı’da Deprem Faaliyetleri Devam Ediyor

AFAD’dan gelen bilgiler doğrultusunda, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.58 kilometre olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun Bakanlık birimlerine bildirildiğini ifade etti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da “An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” şeklinde açıklama yaptı.

20 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM DAHA

18.11’deki 4,5 büyüklüğünün ardından Sındırgı’da saat 23.11’de 4,1 büyüklüğünde, ardından ise 23.28’de 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha oluştu.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Ana sarsıntının hemen sonrasında 4 büyüklüğündeki depremin ardından, birçok artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, günün ilerleyen saatlerinde 02.12’de 3.9, 02.21’de 3.7 ve 02.27’de 4.00 büyüklüğünde başka depremler kaydedildi.