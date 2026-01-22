Balıkesir Sındırgı’da Deprem Faaliyetleri Devam Ediyor

balikesir-sindirgi-da-deprem-faaliyetleri-devam-ediyor

AFAD’dan gelen bilgiler doğrultusunda, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.58 kilometre olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun Bakanlık birimlerine bildirildiğini ifade etti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da “An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” şeklinde açıklama yaptı.

20 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM DAHA

18.11’deki 4,5 büyüklüğünün ardından Sındırgı’da saat 23.11’de 4,1 büyüklüğünde, ardından ise 23.28’de 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha oluştu.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Ana sarsıntının hemen sonrasında 4 büyüklüğündeki depremin ardından, birçok artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, günün ilerleyen saatlerinde 02.12’de 3.9, 02.21’de 3.7 ve 02.27’de 4.00 büyüklüğünde başka depremler kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

CHP’de Yönetim Krizi: Yalçın Tanrıverdi Görevden Alındı

CHP'nin ekim ayında yapılan 39. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilen Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve ekibi, Genel Merkez'in aldığı kararla görevden alındı.
Gündem

Suriye Kamışlı’da Sipan Hemo’nun Öldürüldüğü İddiası

Kamışlı'da gerçekleştirilen SİHA saldırısında, YPG/SDG'nin ikinci komutanı olarak tanınan Sipan Hemo'nun hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Şara’nın SDG Üzerindeki Stratejik Zaferinin Ayrıntıları

Suriye hükümeti, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgeleri hızla ele geçirirken, Türkiye’nin çağrısına dikkat etti. İsrail’in ise SDG’ye karşı operasyon yapmadığı bildirildi.
Gündem

Victor Osimhen’den Galatasaray İçin Transfer Müjdesi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının ardından Manchester City'yi "dünyanın en iyi takımlarından biri" olarak nitelendirerek, tur için iddialı olduklarını belirtti. Taraftarları heyecanlandıran transfer konularına da değindi.
Gündem

Bedelli Askerlik Yerleri Ve Ücretleri Açıklandı

2026'da askerlik eğitimine katılacak adayların celp tarihleri ve görev alacakları birlikler belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.