Barış Alper Yılmaz’dan Kemerburgaz’da Rekor Yatırım

Son yıllarda İstanbul’un gözde semtlerinden Kemerburgaz Göktürk’te ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz, yeni bir konut edindi. Bu satın alım, gazeteci İbrahim Seten’in aktardığı bilgilere göre 175 milyon lira bedelle gerçekleşti.

DEĞERİNDEN İNDİRİM ALDI

Yılmaz, 200 milyon lira değerindeki bu lüks konut için 25 milyon lira indirim sağlamayı başardı. Bu jest, futbolcunun yaptığı alışverişin daha cazip hale gelmesine olanak tanıdı.

KOMŞULUK BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Aynı bölgede oturan Barış Alper Yılmaz, teknik direktörü Okan Buruk ve takım arkadaşı Victor Osimhen ile komşu oldu. Böylece, profesyonel hayatındaki ilişkilerini daha da güçlendirmiş oldu.