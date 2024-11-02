Başakşehir’de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

BAŞAKŞEHİR’DE TRAJEDİ YAŞANDI

Başakşehir’de, kombi bacasının yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki Doktor Zafer Nuhoğlu hayatını kaybetti. Eşi 79 yaşındaki Asiye Nuhoğlu ile 45 yaşındaki oğlu Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı. Nuhoğlu ailesinin akşam saatlerinde kendilerini kötü hissettikleri için gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gittikleri, ancak kendi isteğiyle akşam saatlerinde evlerine döndükleri öğrenildi.

AİLE HASTANEYE GİTTİ, SONRA EVA DÖNDÜ

Olay, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi’nde bulunan bir dairede gerçekleşti. Zafer Nuhoğlu ve eşi Asiye Nuhoğlu’nu oğlu Mert ziyarete geldi. Aile, akşam yedikleri yemekten zehirlendiklerini düşündükleri için hastaneye giderek tedavi oldu. Tedavi sonrasında aile iyi hissettiklerini belirterek hastaneden ayrıldı. Ancak bu sabah işe gitmeyen Zafer Nuhoğlu’na ulaşamayan sekreteri, durumu kontrol etmek için komşularını aradı. Aynı zamanda, Asiye Nuhoğlu da Mert Nuhoğlu’na ulaşmaya çalışarak komşulardan yardım istedi.

KOMŞULARIN YARDIMIYLA KURTARILDI

Komşular, kapıyı kırarak içeri girdiğinde aileyi baygın halde buldu. Durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Nuhoğlu’nun hayatını kaybettiğini, Asiye ve Mert Nuhoğlu’nun ise baygın olduğunu tespit etti. Asiye ve Mert Nuhoğlu ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Zafer Nuhoğlu’nun cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT GAZI İHTİMALİ

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk incelemede, Nuhoğlu ailesinin evindeki kombinin bacasının yerinden çıktığı ve ailenin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruldu. Ayrıca, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de gaz sızıntısıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.