Beşiktaş, Gaziantep FK’yı Deplasmanda Mağlup Etti

Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş’ı evinde konuk etti.

BEŞİKTAŞ İKİ MAÇLI KAYBETME SERİSİNE SON VERDİ

Müsabakayı 2-0’lık skorla kazanan Beşiktaş, gollerini 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani ile kaydetti. Bu sonuç, Beşiktaş’ın ligdeki iki maçlık galibiyet özlemine son vererek puanını 59’a çıkarmasını sağladı. Siyah-beyazlı takım, bir sonraki maçında Trabzonspor’u ağırlayacak.

GAZİANTEP FK DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde iki maçta da mağlup olan Gaziantep FK, 37 puanda kalarak gözünü Göztepe deplasmanına çevirdi. Beşiktaş karşısındaki performansı, ekip için eleştirileri beraberinde getirdi.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakem triosu Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar olarak görev aldı. Gaziantep FK’nın kadrosu ise Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Arda Kızıldağ), Rodrigues (Dk. 66 Lungoyi), Gidado, Kozłowski, Camara (Dk. 66 Dragus), Maxim (Dk. 87 Melih Kabasakal), Sorescu ve Bayo’dan oluştu. Beşiktaş’ta ise Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo (Dk. 80 Agbadou), Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan (Dk. 69 Ndidi), Cengiz Ünder (Dk. 75 Cerny), Jota Silva (Dk. 70 Toure), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 75 Oh) ve Olaitan (Dk. 83 Orkun Kökçü) sahada yer aldı.

Gaziantep FK'dan Camara, 31. dakikada sarı kart gördü.