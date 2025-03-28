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Basketbol Aday Hakem Kursu Açıldı

HİZMETE SUNULAN KURS

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Hakkari’de basketbol aday hakem kursu açtı. Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari Temsilcisi Yakup Aktaş, kursa olan ilginin büyük olduğunu ifade ederek, “Hakkari’de genç nüfusun yüksek olması biz yönetici ve temsiliyet sahibi olan mevkilere büyük sorumluluk yüklüyor” açıklamasında bulundu.

GENÇLİĞE DESTEK VE KATKI

Aktaş, ayrıca, “Bu nedenle, bu kadim kentimizde spordan sanata, eğitimden kültüre kadar birçok alanda çalışmalar yapmamız gerekir. Bu nedenle Hakkari gençliğine ve sporuna destek ve katkı sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

KURSUN DETAYLARI

Kurs, 98 katılımcının başvurusu ile başladı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda üç gün boyunca sürdü. Etkinlik, katılımcıların yaptığı değerlendirme sınavı ile başarılı bir şekilde sona erdi.

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