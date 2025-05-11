Bayer Leverkusen, 4-2 Mağlup Oldu

BORUSSIA DORTMUND’UN ÇARPICI GALİBİYETİ

Almanya Bundesliga’nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund’u evinde ağırladı. BayArena’da gerçekleşen bu mücadelede, konuk ekip Dortmund 4-2’lik skorla galip geldi. Bayer Leverkusen’in gollerini 30. dakika Jeremie Frimpong ve 90+2. dakika Jonas Hofmann kaydetti. Borussia Dortmund’un galibiyetini ise 33. dakikada Julian Brandt, 43. dakikada Julian Ryerson, 73. dakikada Karim Adeyemi ve 77. dakikada Sehrou Guirassy sağladı.

Bayer Leverkusen, bu maçla birlikte 7 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi ve ligin 3. mağlubiyetini alarak 68 puanla 2. sırada yer aldı. Dortmund, yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 54 puanla 5. sırada konumlandı.

SIRADA Kİ MAÇLAR BEKLENİYOR

Bundesliga’nın son haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Borussia Dortmund ise Holstein Kiel’i evinde ağırlayacak.

XABI ALONSO’YA VEDA ZAMANI

Sezon sonunda Bayer Leverkusen’den ayrılma kararı alan teknik direktör Xabi Alonso, son iç saha maçında taraftarlarına veda etti. Maç öncesinde başarılı hocaya destek ve teşekkür mesajları iletildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından Başantrenörümüz Xabi Alonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor” denildi.

Xabi Alonso da takımına şu sözlerle veda etti: “Bayer 04 Leverkusen’e, oyuncularıma ve personele, kulübün tüm çalışanlarına ve nihayetinde muhteşem taraftarlara büyük bir teşekkür borçluyum.”

KULÜP TARİHİNİ YAZAN BAŞARILAR

İspanyol teknik adam, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen’in tarihinde ilk Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasını sağladı. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar yükselen Alonso ve öğrencileri, bu finalde İtalyan ekibi Atalanta’ya 3-0 mağlubiyet alarak sezonun yalnızca tek mağlubiyetini yaşadı.

REAL MADRİD İDDİALARI

Xabi Alonso’nun gelecek sezon için Carlo Ancelotti’den boşalacak koltuk için Real Madrid’in başına geçeceği yönünde iddialar bulunuyor.