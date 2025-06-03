Bedelli Askerlik Aşamaları Değerlendirildi

28 GÜNLÜK TEMEL EĞİTİM SÜRECİ TAMAMLANDI

Bedelli askerlikte 28 günlük eğitim sürecini tamamlayan yükümlüler, gerekli askeri disiplini kazanarak terhis oluyor. Bu süreç, hem askeri eğitim hem de vatandaşlık bilinci oluşturma amacı taşıyor. 2019’da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile Türkiye’deki bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale gelmiş durumda. Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen yükümlüler, e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerine şahsen başvurarak yoklama işlemlerini tamamlıyor.

YÜKÜMLÜLERİN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR

Yoklamaları tamamlanan yükümlüler, kendileri için belirlenen askeri birliklere teslim oluyor. Bu birliklerde, spor eğitiminden atışa, temel askeri bilgiden disiplini öğrenmeye kadar kapsamlı bir eğitim sürecine tabi tutuluyorlar. 28 günlük bu temel eğitim boyunca, askerlik mesleğinin gerektirdiği fiziksel yeterlilikler, takım ruhu ve disiplin kazandırılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK AŞAMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bedelli askerlik uygulaması kapsamında eğitim alan yükümlülerin, komutanlıklara teslim sırasından eğitim ve yemin töreni sürecine kadar olan aşamalar detaylı bir şekilde görüntülendi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Topçular General Niyazi Çelik Kışlası’nda silah altına alınan bedelli askerlik yükümlülerine, tüfekli ve tüfeksiz yanaşık düzen eğitimleri verildi.

EĞİTİMLERİ ÇEŞİTLİ KONULARDAN OLUŞUYOR

Yükümlüler, tek er muharebe, mekanik, nişancılık ve atış eğitimleri konularında kapsamlı bilgiler ediniyor. Ayrıca, rütbeli personel ve uzman sivil eğiticiler tarafından ilk yardım, sağlık tedbirleri, terör örgütleri gibi konularda da eğitim veriliyor. Yükümlülerin ihtiyaçlarının karşılanması adına kışlalarda kantin, askeri malzeme satış noktası, oyun salonu, hazır yemek alanları, fotoğrafhane, mescit, PTT şubesi ve ATM’ler mevcut.

YEMİN TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler için kışlada bir yemin töreni düzenlendi. Tören, Türk bayrağının alanındaki yerine taşınmasıyla başladı. Eğitimlerde başarılı olan askerlere plaket verilirken, birliğe katılan ilk askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından askerliği aynı kışlada yapan baba ve çocuklarına da teşekkür belgesi sunuldu.

YEMİN TÖRENİNDE ÖNEMLİ VURGULAR YAPILDI

Törende, 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz konuştu. Yılmaz, askerlerin millete sadakatle hizmet edeceğini, emirlere ve amirlere mutlak itaat göstereceğini ifade etti. Yılmaz, “Şeref ve namus, Türk ulusu için hava, toprak, su kadar kutsaldır. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterinizden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum.” dedi.

ASKERLİK GÖREVİ MANEVİ BİR MİRAS OLACAK

Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi olduğunu vurguladı. Türk ulusunun ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü, bilim ve aklı esas alan Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından ve Türk milletinin güveninden aldığını dile getirdi. Askerlik görevini gelecekte çocuklara ve torunlara bırakılacak manevi bir miras olarak gördüğünü belirtti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Askerler, program sonunda bando eşliğinde terör geçişi gerçekleştirdi. Törenin sona ermesinin ardından erler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Buluşma sırasında duygu dolu anlar yaşandı.