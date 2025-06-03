BElçika, CARREFOUR Cipsini toplattı

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE ACİL ÜRÜN TOPLATMA

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour mağazalarında satılan “Chips Sticks Paprika Aromalı” adlı cipslerin yüksek oranda akrilamid içerdiğini belirterek, 2 Haziran 2025 tarihinde acil bir toplatma işlemi başlattı. Kanserojen bir madde olarak bilinen akrilamid, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını durdurdu. FAVV’den yapılan açıklamada, “Söz konusu cipslerde tespit edilen akrilamid seviyesi, gıda güvenliği standartlarını aşmaktadır. Tüketicilerin bu ürünleri tüketmemesi, satın almış olanların ise iade etmesi veya imha etmesi gerekmektedir” ifadesi yer aldı. Kurum, marketlere ve distribütörlere ürünlerin derhal geri çekilmesi talimatı verdi.

AKRİLAMİD HAKKINDA BİLGİLER

Akrilamid, beyaz, kokusuz ve kristal yapıdaki bir kimyasal bileşiktir. 120°C ve üzerindeki sıcaklıklarda pişirilen nişasta bazlı gıdalarda, özellikle kızartma, fırınlama veya kavurma işlemleri sırasında, gıdalardaki şekerler ve asparajin amino asidinin Maillard reaksiyonu sonucunda meydana gelir. Patates cipsi, kızarmış patates, kahve, ekmek ve kahvaltılık gevrekler gibi gıdalarda sıkça görülmektedir.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), akrilamidi 2A sınıfında (insanlar için muhtemel kanserojen) olarak kategorize etmiştir. Hayvan deneylerinde yüksek dozda akrilamidin akciğer, böbrek üstü bezleri, tiroid ve meme gibi organlarda tümör oluşumuna yol açtığı görülmüştür. Ancak insanlarda bu durumun kesinliği henüz tam olarak kanıtlanmamıştır.