Belçika, Carrefour Cipsini Toplattı

BELÇİKA GIDA GÜVENLİĞİ KURUMU RAFLARDAN ÜRÜN TOPLATTI

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), 2 Haziran 2025 tarihinde Carrefour mağazalarında satışta olan “Chips Sticks Paprika Aromalı” cipslerin yüksek oranda akrilamid içerdiği gerekçesiyle acilen toplatıldığını duyurdu. Kanserojen bir madde olarak bilinen akrilamid nedeniyle halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerin satışı derhal durduruldu. FAVV’nin açıklamasında, “Söz konusu cipslerde tespit edilen akrilamid seviyesi, gıda güvenliği standartlarını aşmaktadır. Tüketicilerin bu ürünleri tüketmemesi, satın almış olanların ise iade etmesi veya imha etmesi gerekmektedir” bilgisi verildi. Kurum, marketler ve distribütörlere ürünlerin derhal geri çekilmesi talimatını iletti.

AKRİLAMİD NEDİR?

Akrilamid, beyaz, kokusuz ve kristal yapıda bir kimyasal bileşiktir. 120°C ve üzeri sıcaklıklarda pişirilen nişasta bazlı gıdalarda, özellikle kızartma, fırınlama veya kavurma işlemleri sırasında, gıdalardaki şekerler ve asparajin amino asidinin Maillard reaksiyonu sonucunda oluşur. Bu madde, patates cipsi, kızarmış patates, kahve, ekmek ve kahvaltılık gevrekler gibi gıdalarda sıkça yer alır.

ULUSLARARASI KANSER ARAŞTIRMALARI AJANSI’NIN GÖRÜŞÜ

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), akrilamidi 2A sınıfında (insanlar için muhtemel kanserojen) olarak sınıflandırmıştır. Hayvan deneylerinde, yüksek dozda akrilamidin akciğer, böbrek üstü bezleri, tiroid ve meme gibi organlarda tümör oluşumuna yol açtığı gözlemlenmiştir. Ancak, insanlarda bu ilişkinin kesinliği henüz tam olarak kanıtlanmamıştır.