Belçika Federal Parlamentosu’ndan Ağır Suçlar İçin Vatandaşlıktan Çıkarma Düzenlemesi

Belçika Federal Parlamentosu, ağır suçlardan mahkum olan bireylerin vatandaşlıktan çıkarılmasına olanak tanıyan bir yasa tasarısını onayladı.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP OLANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİ

Ulusal basındaki haberlere göre, yeni düzenleme sayesinde mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlık sahibi olan kişiler için cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet durumunda vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini dikkate alacak. Hakimlerin bu yönde bir karar vermemeleri halinde ise gerekçeli bir karar yazma yükümlülükleri bulunuyor.

GEÇMİŞTE SINIRLI UYGULAMA ALANLARI

Önceki düzenlemeler yalnızca terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliği gibi sınırlı alanlarda vatandaşlıktan çıkarma yetkisini uygulamaya almaktaydı. Yeni yasa tasarısının bugünden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamanın nasıl işleyeceği yargı kararları ile netleşecek.