Chiellini Galatasaray Eşleşmesine Hazırlık Açıkladı

Juventus’un efsanevi savunmacısı Giorgio Chiellini, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından yaptığı açıklamalarda İstanbul’un kendisi için özel bir yer edindiğini kaydetti.

HEM OSIMHEN’İ HEM 2013’Ü DÜŞÜNDÜM…

Chiellini, İstanbul’daki geçmiş hatıralarını hatırlatarak, “Hem Osimhen’i hem de 2013’ü düşündüm: İstanbul’daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul’daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…” şeklinde konuştu.

BÜYÜK OYUNCULARA SAHİPLER

Galatasaray’ın kadro kalitesini değerlendiren Chiellini, rövanş avantajına da dikkat çekti. Chiellini, “Galatasaray, büyük oyunculara sahip güçlü bir takım. Rövanşı evimizde oynayacağız. Onların stadyumuna gidip maçı doğru oynamalı, zayıf yönlerinden faydalanmalıyız.” dedi.

GALATASARAY’A SAYGIMIZ BÜYÜK

İstanbul’da yaşanan 2013 yılında alınan unutulmaz yenilgiye de değinen Chiellini, bu seferki koşulların farklı olduğunun altını çizdi. İtalya’nın tanınmış futbol adamı, “Galatasaray maçında bu sefer iki devre var, sorun olmamalı. Sahanın bir yarısı farklı şekilde hazırlanmıştı; sonra sahada biz kaybettik, belirleyici hatayı ben yapmıştım. Şimdi farklı bir maç, farklı bir dünya; iki farklı takımız.” sözleriyle geçmiş ile bugünü ayırdı. Chiellini, o maça dair izlerin hala üzerinde olduğunu ifade ederken Galatasaray’a olan saygısını tekrar dile getirdi: “2013 yılındaki Galatasaray’a karşı olan o yenilgiyi hala üzerimde hissediyorum. Galatasaray’a büyük saygımız var.”