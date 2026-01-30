Jhon Duran Lille’e Kiralık Olarak Transfer Oldu

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. Sarı-Lacivertli kulübün Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Avrupa’nın beş büyük liginden birinde kariyerine devam etmeye hazırlanıyor.

LILLE İLE ANLAŞILDI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı son dakika bilgisine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Jhon Duran transferinde anlaşmaya vardı. Fransız ekibinin, Fenerbahçe ve oyuncu ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

KİRALAMA FORMÜLÜ İLE GİDİYOR

Transferin detaylarına göre, Jhon Duran’ın Lille’e “kiralık” olarak gideceği vurgulandı. 22 yaşındaki genç golcünün, sezonun geri kalan kısmında Lille forması giymesi beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Fenerbahçe’de istediği performansı sergileyemeyen Duran’ın, Fransa’da düzenli forma bulup gelişim sürecine devam etmesi amaçlanıyor.

