Fenerbahçe’den Livakovic’in Transferi Hakkında Açıklama

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.” ifadelerine yer verildi.

YENİ TRANSFER DÜZENLEMESİ

Açıklamaya göre, sezon sonunda olan kiralık transfer sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır. Livakovic, yeni dönemde GNK Dinamo Zagreb’e transfer olacak.

BAŞARILI BİR SEZON DİLEĞİ

Fenerbahçe, oyuncunun bu süreçte sakatlıktan uzak bir sezon geçirmesini temenni ettiğini belirtti.