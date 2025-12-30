Berkan Kutlu İçin Transfer Görüşmeleri Hızlanıyor

Galatasaray’da forma bulmakta zorlanan Berkan Kutlu’nun geleceği ile ilgili gelişmeler artıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve hem yurt içinden hem de Avrupa’dan kulüplerin ilgisini çektiği belirtiliyor.

TRABZONSPOR İLGİLİ

Trendeyol Süper Lig takımlarından Trabzonspor ile Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Kocaelispor’un Berkan Kutlu için nabız yokladığı öğrenildi. Ayrıca, İspanyol La Liga ekiplerinden Getafe ve Espanyol’un da tecrübeli futbolcuyu transfer listesine dahil etmesi dikkat çekiyor.

Galatasaray cephesinde ise teknik heyet ve yönetimden gelecek karar bekleniyor. Berkan Kutlu’nun, sarı-kırmızılılardan resmi onay çıkması halinde kendisine talip olan takımlarla görüşeceği ve kariyerine daha fazla süre alabileceği bir kulüpte devam etmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde belirgin hale gelmesi öngörülüyor.