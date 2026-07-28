Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin kıdemli senatörü Mitch McConnell’a sert bir mektup göndererek ya sağlık durumu ve uzun süredir Senato’ya katılmamasıyla ilgili net açıklama yapmasını ya da istifa etmesini talep etti. Eski Senato Çoğunluk Lideri McConnell, hastaneye kaldırıldığından bu yana 43 gündür kamuoyu önüne çıkmadı. Demokrat vali, McConnell’in ofisi tarafından yayınlanan fotoğrafların senatörün gerçek sağlık durumunu dürüstçe yansıttığından şüphe duyduğunu belirtti.

BEŞEAR'DAN MCCONNELL'E SERT MEKTUP

Beshear, eyalet başlıklı resmi antetli kağıda yazdığı mektubunda, “Bu mektubu Senatör McConnell’in okuyup sözlü olarak yanıt verebildiği, bilinç veya bilişsel işlev açısından engelli olmadığı varsayımıyla yazıyorum. Eğer senatör bu ya da başka nedenlerle yanıt veremiyorsa, bu mektubu Senato ekibinin Kentucky halkına karşı dürüst ve şeffaf olması talebi olarak kabul edin” ifadelerini kullandı. McConnell’in ofisi daha önce yaptığı açıklamada, senatörün Kentucky’ye dönmek istediğini ancak henüz rehabilitasyon tesisinden ayrılmasına tıbbi olarak izin verilmediğini duyurmuştu.

SENATÖRÜN YANITI YETERSİZ BULUNDU

2028’de başkanlığa aday olmayı düşünen Beshear, McConnell’in ofisinden gelen açıklamanın yetersiz olduğunu savundu. “Görevli hekimin yazılı ifadesi bile gerçek durumunuzu, konuşup konuşamadığınızı, muhakeme yeteneğinizi veya senatörlük görevlerinizi yerine getirip getiremediğinizi tartışmıyor. Herkesin mahremiyet arzusunu anlıyorum, ancak seçime girip eyaletin iki senatöründen biri olarak görev yaptığınızda kişisel mahremiyetinizin büyük bir kısmından gönüllü olarak feragat etmiş oluyorsunuz” dedi. Vali, McConnell’in doğrudan ve sözlü olarak Kentucky halkına hitap edip görevini sürdürebileceğini kanıtlamasını ya da istifa etmesini talep etti.

YERİNE ATAMA SÜRECİ VE HUKUKİ KRİZ

Birçok eyalette vali, özel seçim yapılmadan önce Senato koltuğunu doldurma yetkisine sahipken, Kentucky’de Cumhuriyetçi ağırlıklı yasama organı son yıllarda Beshear’ın bu yetkisini sınırladı. 2021’de kabul edilen yasa, valinin ayrılan senatörün partisinin sağladığı aday listesinden birini atamasını zorunlu kıldı. 2024’te ise daha da ileri gidilerek valinin atama yapma yetkisi tamamen kaldırıldı ve boş koltuğun sadece özel seçimle doldurulması şartı getirildi. Ancak bu yasanın, valiye eyalet genelindeki tüm makamlar için geniş atama yetkisi veren eyalet anayasasını ihlal etme ihtimali bulunuyor. ABD Anayasası’nın 17. Ek Maddesi de eyalet yasama organlarına valilerin geçici atama yapmasına izin verme yetkisi tanıyor.

HUKUKÇULAR ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKİYOR

Kentucky Üniversitesi hukuk profesörü Joshua Douglas, eyalet anayasası, federal anayasa ve eyalet yasası arasındaki uyumsuzluğu “çelişki” olarak nitelendirerek mahkemenin karar vermesi gerekebileceğini söyledi. Koltuğun bir sonraki dönemin başına kadar boş kalması da olasılıklar arasında. Yeni yasa valinin “özel seçim çağrısı yapmasını” emretse bile, bunu belirli bir süre içinde yapması gerektiğine dair bir hüküm bulunmuyor. McConnell bu sonbaharda yeniden seçilmek için aday olmadı.

BEŞEAR'DAN THUNE'A ÇAĞRI

Beshear, mektubun bir kopyasını Senato Çoğunluk Lideri John Thune’a göndererek olayı araştırmasını ve McConnell’in Senato ekibini “Kentucky halkına karşı dürüst ve şeffaf olmaya” zorlamasını talep etti. Beshear, “Araştırmalarımıza göre Senato’da bir boşluk, senatörün ölmesi, istifa etmesi veya Senato oyuyla ihraç edilmesi durumunda ortaya çıkar. Eğer Senatör McConnell gönüllü olarak görevini sürdürme kapasitesine sahip olduğunu göstermek istemiyorsa, Çoğunluk Lideri olarak durumu tam olarak araştırmanız, Amerikan halkına rapor vermeniz ve gerekiyorsa süreci başlatmanız konusunda ısrar edeceğim” ifadelerini kullandı. 84 yaşındaki McConnell, son yıllarda birden fazla düşme ve sağlık sorunu yaşadı; 14 Haziran’da başlayan hastane süreci en uzun oldu. Thune ise 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada McConnell ile “uzun ve kapsamlı” bir telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti.