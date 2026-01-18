Beşiktaş Benfica ile Rafa Silva İçin Pazarlıkta

besiktas-benfica-ile-rafa-silva-icin-pazarlikta

Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırma kararlılığını sürdürüyor. Benfica, bu futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor ve siyah beyazlı yönetimle pazarlıklarını devam ettiriyor. Portekiz takımının Rafa’nın bonservisi için 6 milyon euro önerdiği iddia edildi.

Yıldız oyuncunun 2.5 aydır maç oynamadığı gerçeğini dikkate alan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun faydalanamadığı süreler için bir fatura çıkarmak istiyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TALEBİNİ İLETİYOR

Yayınlanan haberler doğrultusunda, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva’nın oynamadığı dönemlerde ödenen maaşının bonservisine eklenerek toplamda 7.5 milyon euro talep ettiğini açıkladı.

Rafa Silva’nın son maaşının yakın zamanda ödendiği belirtilirken, bu ücretin Benfica tarafından üstlenilmesi ya da futbolcu tarafından geri verilmesi isteniyor.

