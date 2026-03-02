Beşiktaş Deplasmandaki Yenilmezlik Serisini Uzatıyor

besiktas-deplasmandaki-yenilmezlik-serisini-uzatiyor

Son yıllarda gösterdiği performans ile beklenilenin altında kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sergilediği futbol ile yeniden yükselmeye başladı. Lig’de Fenerbahçe’ye 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından geri adım atmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği hamlelerle takıma yeni bir soluk kazandırdı.

ARA TRANSFERDE KRİTİK HAMLELER

Siyah-beyazlı takım, son olarak Kocaelispor’u deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yeni transferlerin form tutması, taraftarların yüzünü güldürmeye devam ederken siyah-beyazlı ekip 21 yıl aradan sonra bir ilki de yaşadı.

21 YILDIR SONRA BİR İLK: 10 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ YOK

Sergen Yalçın’ın yönetimindeki futbolcular, 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez 10 maç üst üste deplasmanda mağlup olmadan yoluna devam ediyor. O sezonda takımın başında bulunan Mircea Lucescu, 11 maçlık bir seri yakalayarak dikkat çekmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

