Çekmeköy’de Lise Öğrencisi İki Öğretmeni Bıçakladı

Çekmeköy’deki Lisede Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

Çekmeköy’de meydana gelen bir olayda, bir lise öğrencisi iki öğretmeni ve bir arkadaşını bıçakla yaralayarak gözaltına alındı. Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi olan F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.’yı (15) belirlenemeyen bir sebepten ötürü bıçakla yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında yaşandı; hemen ardından okula sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sağlık personeli, yaralılara müdahale ettikten sonra, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılar arasında bulunan öğretmen F.N.Ç.’nin durumunun ağır olduğu bilgisi alınırken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda yaralananların sağlık durumu için çalışmalar devam ederken, saldırgan F.S.B. polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililerden yapılan açıklamada, 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Olayda yaralananlardan birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer ikisinin ise sağlık durumlarının stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

