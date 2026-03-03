Güney Sudan’da Silahlı Saldırıda 169 Ölü 50 Yaralı

guney-sudan-da-silahli-saldirida-169-olu-50-yarali

GÜNEY SUDAN’DA ATEŞKES HAKKINDA KÖTÜ HABERLER

Güney Sudan’daki Ruweng İdari Bölgesi sınırlarında bulunan Abiemnom ilçesine gerçekleştirilen silahlı saldırıda toplamda 169 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi ise yaralandı. Bölgenin Enformasyon Bakanı, olayın detaylarını aktaran açıklamasında, dün Birlik Eyaleti’nden gelen silahlı gençlerin Abiemnom ilçesinde pazar alanları ve konutları ateşe verdiğini belirtti.

SALDIRILAR SONRASI YAS İLAN EDİLDİ

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında iki üst kademe yetkilinin de bulunduğu kaydedildi. Yetkili, ordunun saldırganları bölgeden uzaklaştırdığını ve Abiemnom ilçesi yönetiminin şu anda bölgede tam kontrol sağladığını dile getirdi. Ayrıca, Mijok, saldırıyı kınadı ve Birlik Eyaleti’ne “suçluları adalete teslim etmesi” yönünde çağrı yaptı. Ruweng İdari Bölgesi Hükümeti, bu üzücü olayın ardından 3 günlük yas ilan etti.

